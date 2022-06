Lange ersehntes Wiedersehen

Edelfingen. Besuch aus der Edelfinger Partnergemeinde Ste.-Marie-du-Mont in Frankreich steht an. Deshalb hat Ortsvorsteher Heidloff die französische Partnergemeinde besucht und mit dem dortigen Partnerschaftskomitee den in diesem Sommer beabsichtigten Besuch der französischen Freunde besprochen.

Eine Partnerschaft lebt von persönlichen Begegnungen. Das gilt besonders für eine „Fernbeziehung“, wie sie zwischen Edelfingen und der französischen Gemeinde Ste. Marie du Mont besteht. 1963 wurde die Jumelage auf Betreiben von Jean Scelle gegründet, einem ehemaligen Kriegsgefangenen, der der Liebe wegen in Edelfingen „hängen“ geblieben war. Der Ursprung ging von den Sportvereinen SV Edelfingen und dem Club Avenir Sportiv aus, 1967 wurde sie dann von den beiden politischen Gemeinden offiziell besiegelt. Ortsvorsteher Detlef Heidloff und seine Ehefrau Claudia waren kürzlich zu einem privaten Besuch in der Region von Ste. Marie du Mont und nutzten die Gelegenheit, der Partnergemeinde einen Besuch abzustatten. Dabei lernte er den im letzten Jahr neu gewählten Bürgermeister von Ste. Marie du Mont Charles de Vallarielle kennen, der den langjährigen Bürgermeister Henri Milet, der auch schon viele Male zu Besuch in Edelfingen war, abgelöst hat. Außerdem traf er sich mit dem dortigen Partnerschaftskomitee, in dem sich auch personelle Veränderungen ergeben haben, zu einem Gedankenaustausch. Die bisherige Vorsitzende Karine Plaisance ist stellvertretende Bürgermeisterin geworden und hat ihre Aufgabe im Komitee an Florence Neel übergeben. Ihr zur Seite steht als Vertreterin nun Nathalie Lamare. Eine ehrenvolle wie auch selbstverständliche Aufgabe war die Niederlegung eines Blumengebindes am Grab des früheren Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Ernest Dubois, der im letzten Jahr verstorben ist und in Edelfingen oft zu Gast war. Im folgenden gegenseitigen Austausch wurde der nächste Besuch der französischen Freunde in Edelfingen besprochen. Nachdem die wechselseitigen Besuche alle zwei Jahre durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurden, freut man sich sehr auf das Wiedersehen in Edelfingen in diesem Jahr. In Vorbereitung ist ein interessantes Programm, das den französischen Gästen vom 30. Juli bis 5. August geboten wird und vor allem der gegenseitigen Begegnung dienen soll. Neben einem offiziellen Empfang im Rathaus wird man sich bei einem Grillabend persönlich besser kennenlernen können, ein Volksfestbesuch (wenn es denn stattfindet) erleben, einen Ausflug nach Würzburg mit Besichtigung der Residenz und eine Schifffahrt auf dem Main unternehmen. Natürlich wird auch genügend Zeit zur Verfügung stehen, in den Gastfamilien die persönlichen Freundschaftsbande, die teilweise schon Jahrzehnte bestehen, noch zu vertiefen. Erfreulicherweise haben sich schon viele Gastgeber, so Ortsvorsteher Heidloff, gemeldet, um wieder Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Damit sind die Weichen gestellt, die langjährige Jumelage zwischen Edelfingen und Ste. Marie du Mont erneut aufleben zu lassen und die gegenseitige Freundschaft zu bekräftigen. WM

