Landwirtschaft: Der Anbau ist kein Wunschkonzert

Main-Tauber-Kreis. Die ungewöhnlich hohen Niederschläge im Juli und August 2021 führten zu überdurchschnittlichen Erträgen bei Mais und Zuckerrüben, mäßigen Qualitäten bei Weizen und Braugerste und zu einer Bauchlandung bei Kichererbsen.

Bei Kichererbsen ist nach Naturlanderfahrungen alle drei Jahre ein Totalausfall einzuplanen, also ist der Leguminosenanbau kein Wunschkonzert. Linsen mit Spätzle , Erbsensuppe und Hummus haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind Leguminosen oder Hülsenfrüchte. Auch die Sojabohne wird von vielen als die „Superbohne“ betrachtet, mit der die Welt gerettet werden kann. Mit diesen Proteinprotzen könnte man Fleisch in der Ernährung bestens ersetzen und damit den Klimaschutz stärken. Auch kommen die Leguminosen ohne Stickstoffdüngung aus, denn sie gewinnen diesen Nährstoff in Zusammenarbeit (Symbiose) mit den Knöllchenbakterien an den Wurzeln, ideal bei den gerade astronomisch hohen Düngerkosten. Diese Bedingungen wecken und verstärken das Interesse der Ackerbauern am „Anbau und Vermarktung von Körnerleguminosen“. Unter diesem Thema lud das Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim zu einer Onlineveranstaltung ein. 196 Pflanzenbauer verfolgten drei Stunden am Bildschirm die vier praxisbezogenen Vorträge der Fachberater.

Der Main-Tauber-Kreis ist Biomusterregion, so moderierte Regionalmanager Stefan Fiedler den Abend. Den Anbau der Soja- und Ackerbohne vom Saatbeet bis zur Ernte zeigte Michael Schmitt vom Beratungsdienst Ackerbau Neckar-Odenwald-Tauber anhand vieler Praxisbeispiele auf. Beim Anbau der Sojabohne ist viel zu beachten, denn diese Kurztagspflanze benötigt viel Sonne und spezielle Knöllchenbakterien als Partner, die in unseren Böden nicht heimisch sind. Deshalb ist eine Impfung nötig. Weil die Bakterienpräparate licht- (UV-Strahlung) und wärmeempfindlich sind, müssen die Impfmittel kühl und lichtgeschützt und nicht über 25 Grad gelagert werden. Es kann antrocknen, darf, aber nicht austrocknen. Wird die Torfbeize verdünnt, darf kein gechlortes Leitungswasser verwendet werden. Das Impfen sollte möglichst direkt zur Saat erfolgen. Wenn große Flächen eingesät werden, empfiehlt Schmitt, solle sich eine Person nur um die Impfung kümmern. Ein Versuch in Unterfranken habe gezeigt, dass durch die Impfung nicht nur ein Mehrertrag in Höhe von 11,9 dt/ha zu verzeichnen war, sondern auch beim Rohprotein. Weil bis zu 70 Prozent der Arbeit der Knöllchenbakterien beim Wirt ankommen, ist alles zu tun, damit sich diese Wurzelbewohner wohl fühlen.

Zusammenarbeit klappt

Wenn der pH-Wert des Bodens passt, kein Magnesiumüberschuss herrscht, der Boden gut durchlüftet ist, der Wasserhaushalt, die Bodenstruktur und die mikrobielle Aktivität stimmen, dann klappt die Zusammenarbeit zwischen der Pflanze und dem Stickstoffproduzenten in den Wurzeln. Auch das Striegeln ist förderlich, dagegen lieben die Sojapflanzen keine Herbizide. Bei der Sortenwahl versprechen späte Sorten einen höheren Ertrag, jedoch steigt das Risiko mit einer nassen Ernte. Bei einem Reihenabstand von 50 Zentimetern kann die Hackmaschine eingesetzt werden, der größere Abstand bringt keine Ertragsminderung. Weil die Samenstände anders als bei Getreide tiefer sitzen, sollte der Acker bei der Ernte topfeben sein.

Die Sommerackerbohne ist ein Eiweißfuttermittel für Tiere, ist für die menschliche Ernährung als Salat oder in Eintöpfen geeignet und liefert im Zwischenfruchtanbau Stickstoff. Weil sie proteinhaltig und umweltschonend ist, gilt sie als ökologische Alternative zu importiertem Soja. Jedoch enthält sie Stoffe, die kritisch für manche Menschen sind. Die Linse stammt aus Vorderasien und bringt Erträge zwischen zehn und 20 dt/ha. Sie ist frostempfindlich und liebt warmes und trockenes Klima. Weil sie zum Lagern neigt, ist der Anbau mit einer Stützfrucht empfehlenswert. Die Stützfrucht Sommergerste dient als Rankhilfe, beide werden gemeinsam geerntet. Die Linsen sind ein eiweißreiches Gemüse und für Suppen und Salate geeignet.

Anbau von Öko-Erbsen

Werner Vogt-Kaute ist Fachberater bei Naturland. Seine Ausführungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf den Anbau der Erbsen. Zudem verschaffte er einen Überblick auf die Marktlage der „Nischenprodukte“ Linsen, Lupinen und Platterbsen. Sommererbsen sind tendenzmäßig Verlierer des Klimawandels (Probleme bei großer Hitze). Die Ansprüche an den Boden sind lockere, gute Böden, keine Bodenverdichtungen. Eine große Schnittmenge besteht mit den Sojabohnen. Also frühe Saat, aber nicht zu früh. Bodenverdichtungen sollten vermieden werden. Saatstärke: 80 Körner pro Quadratmeter, mehr ist zulässig . Ein Striegeln ist immer bis zum Verranken möglich. Anders als bei der Sojabohne verschlechtert ein weiter Reihenabstand die Standfestigkeit . Ein Problem ist die Spätverunkrautung. Eine Anbaupause von fünf Jahren reicht nicht, es sind eher acht Jahre erforderlich. Hierbei sind noch die Einflüsse von Zwischenfrüchten und Klee zu berücksichtigen. Ein Gemenge mit Gerste, Hafer oder Leindotter dient der Risikoabsicherung hinsichtlich Standfestigkeit und Unkrautbesatz. Die Vermarktung von Körnerleguminosen ist unproblematisch, denn der Futtermarkt ist weiterhin unterversorgt und die Preise sind stabil. Auch erfolgt erstmals in größerem Umfang ein Vertragsanbau für die menschliche Ernährung.

Zu welchen Körnerleguminosen im Öko-Landbau rät nun der Naturlandberater? Zu klären ist zuerst, welche Körnerleguminose wächst bei mir am besten ? Sojabohnen können in der Fruchtfolge zusätzlich zu Erbsen und umgekehrt angebaut werden. Auf den guten Standorten oder bei Standorten mit mehr Niederschlag kommen auch Ackerbohnen in Frage. Auf den schwächeren Standorten, zum Beispiel auf Buntsandstein, auf denen Sommererbsen und Sojabohnen nicht zurecht kommen, besteht die Wahl zwischen Wintererbsen und Weißen Lupinen. Auf kalkhaltigen Böden gedeihen Linsen.

Wie der integrierte Pflanzenschutz bei Leguminosen gelingen kann, zeigte Pflanzenschutzberater Hartmut Lindner vom Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim auf. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise im Main-Tauber-Kreis 554 ha Futter- und Kichererbsen, 373 ha Sojabohnen, 117 ha Ackerbohnen, 59 ha Lupinen, 53 ha Linsen und jeweils drei Hektar Platterbsen und Wicken angebaut. Die chemische Unkrautbekämpfung findet überwiegend im Vorauflauf statt.

100 Prozent Bio

Seit Januar 2022 muss das Tierfutter im Biobetrieb 100 Prozent Bio sein. Hans Albrecht Müller von der Saatbau Linz stellte die Ölmühle in Nürnberg vor. Dort werden auch Sojabohnen aus der Region gesucht und verarbeitet. Bei der Eiweißversorgung in der Tierproduktion herrscht aus seiner Sicht der dringendste Handlungsbedarf. In Deutschland besteht zum einen eine große Proteinlücke, was die Versorgung mit Rohproteinen auf pflanzlicher Basis anbetrifft. Diese Eiweißlücke wird aktuell mit großflächigen Importen von Bio-Soja und Bio-Sojakuchen aus China, Indien, Ukraine und Afrika gedeckt und stellt eine unbefriedigende „Ist-Situation“ dar. „Aus diesem Grund beschäftigen wir uns bereits seit mehreren Jahren mit der Verarbeitung und Wertschöpfung von Bio-Sojabohnen“ berichtete Müller, der in Weikersheim-Neubronn einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb führt. tze