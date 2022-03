Landfrauen mit neuem Team

Althausen. Die Landfrauen Althausen haben ein neues Team: sie wählten den Vorstand neu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Mitgliederversammlung in der Althausener Turnhalle hatten die Neuwahlen mit auf der Tagesordnung gestanden. Vielleicht waren deshalb so viele Mitglieder erschienen. Die letzte Veranstaltung des Vereins hatte im Februar 2020 stattgefunden, seither lag das Vereinsgeschehen nahezu still.

Die bisherige Vorsitzende Regina Leber und Kassiererin Manuela Dietrich stellten sich nicht mehr zur Wahl, daher suchte der Verein dringend einen neuen Vorstand. Wäre das nicht gelungen, hätte der Ortsverein aufgelöst werden müssen. Nach dem Bericht der Schriftführerin, Kassiererin sowie der Kassenprüferin nahm der Althausener Ortsvorsteher Oliver Adelmann die Entlastung vor. Nach einer Rede an die Landfrauen übergab er das Wort an Elsbeth Friedrich-Dreher, die Kreisgeschäftsführerin der Landfrauen Main-Tauber. Sie war gekommen, um als Vertretung der erkrankten Kreisgeschäftsführerin Margret Beck die Wahlleitung für einen neuen Vorstand zu übernehmen. Als Wahlhelferin war Kornelia Fischer mitgekommen. Dem Engagement von Ortsvorstehers Oliver Adelmann ist es zu verdanken, dass im November 2021 17 junge Landfrauen in den Verein eintraten, die zudem auch großes Interesse an der Verantwortung der Vereinsleitung zeigten. Daher konnte an diesem Abend ein neues Team gewählt werden. Dieses besteht aus Sarah Schmitt, Steffi Zink und Britta Hahn als Vorsitzende, Beate Reiser, Sandra Schmitt, Sonja Hahn und Vanessa Herz als Beisitzer. Linda Haas übernahm das Amt der Kassiererin und Silke Bauer bleibt weiter die Schriftführerin. Die bisherige Vorsitzende Regina Leber und die Kassiererin erhielten als Dank für ihr Engagement ein Blumengeschenk. Der Verein besteht somit weiter und alle freuen sich auf die Zeit, die kommt. Auch weitere an einer Mitgliedschaft Interessierte sind jederzeit willkommen. pm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2