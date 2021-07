Landespreis für Schülerin Emily Maag

„Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler an den Werkrealschulen verdienen es, dass wir sie ins Rampenlicht stellen“, sagt Kultusministerin Theresa Schopper. Emily Maag ist eine der Geehrten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim/Stuttgart. Der Landespreis der Werkrealschule wird im Schuljahr 2020/2021 zum neunten Mal an engagierte Schülerinnen und Schüler der Werkrealschulen verliehen. In diesem Jahr haben sich landesweit 32 Schüler durch sehr gute Leistungen und besonderes Engagement in den Fachbereichen „Technik“, „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ sowie „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“ hervorgetan und werden deshalb ausgezeichnet.

Digitales Grußwort

Emily Maag freut sich über die Auszeichnung. © Eduard-Mörike-Schule

Kultusministerin Theresa Schopper gratulierte den Preisträgern am Donnerstag mit einem digitalen Grußwort. Sie bedankte sich zudem bei den Partnern: „Mit der Porsche AG, der Stiftung Würth und der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gGmbH haben wir wichtige und verlässliche Partner für diesen Preis.“ Diese würden auch aufzeigen, welche Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler offenstehen, die die Werkrealschule erfolgreich abschließen. Die Auszeichnung erhalten sowohl einzelne Schülerinnen und Schüler als auch Teams. Im Fach „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ war Emily Maag aus Klasse 10 der Eduard-Mörike-Schule Bad Mergentheim erfolgreich.

Mit ihr freuen sich die gesamte Schule und auch Rektorin Nicole Floeder, die den Preis coronabedingt vor Ort übergeben durfte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu Bewerbung motiviert

Floeder berichtete auf Nachfrage unserer Zeitung, dass Gabriele Bergmann, die AES-Lehrerin (Alltagskultur-Ernährung-Soziales), Emily Maag zu einer Bewerbung motiviert hat. Emily habe sehr gute Noten in AES und engagiere sich auch sozial.

Das besondere Engagement der Schüler wird in den Fächern „Technik“, „Wirtschaft /Berufs- und Studienorientierung“ sowie „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ ausgezeichnet. Gerade in diesen Fächern unterrichten Lehrer mit einem starken Praxisbezug und unterstützen engagiert bei der Berufswahl. Viele Schulen kooperieren sehr eng mit Unternehmen und sozialen Einrichtungen, so dass Jugendliche bereits früh wichtige Einblicke in mögliche Berufe, deren Anforderungsprofile, Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftschancen gewinnen können.

Bei der Auswahl der Preisträger spielt auch eine Rolle, wie engagiert sich die Schüler um ihre berufliche Zukunft bemüht haben. In die Bewertung fließt ein, welche Eigenverantwortung die Jugendlichen in der Beruflichen Orientierung gezeigt haben, ob es positive Rückmeldungen seitens der Praktikumsunternehmen gab sowie ob sie sich ehrenamtlich oder sozial engagieren.

Für die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler mit dem Fach „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ steht die Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gGmbH (aim) als Preispate zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zu Wort meldete sich am Donnerstag auch der Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des Landtags, Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Er freut sich mit der Eduard-Mörike-Schule in Bad Mergentheim über den Landespreis. „An den Werkrealschulen wird tolle Arbeit geleistet und es gibt dort bemerkenswerte Leistungen“, die nun zurecht prämiert würden, betonte Reinhart. pm/sabix