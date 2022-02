Landesgartenschau in Bad Mergentheim: Historischer Weinberg kehrt zurück

Bad Mergentheim. Am Bad Mergentheimer Ketterberg haben jetzt die Rodungsarbeiten für ein Landesgartenschau-Projekt begonnen, das Kulturhistorie und Biodiversität vereint: die Wiederherstellung des Weinbergs des Deutschen Ordens.

Dafür kooperiert die Stadt Bad Mergentheim mit der Naturschutzgruppe Taubergrund und den Markelsheimer Weingärtnern. Die Naturschutzgruppe stellt ein etwa zwei Hektar großes Grundstück zur Verfügung und die Weingärtner wollen die Reben gemeinsam mit der Stadt betreuen.

„Kurz nachdem wir den neuen Gänsmarkt auf den Weg gebracht haben, nimmt damit eine zweites Projekt Gestalt an, das wir im Rahmen der Stadtentwicklung und Landesgartenschau als Daueranlage vorantreiben“, freut sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

Er bedankt sich nicht nur bei Naturschutzgruppe und Weingärtnern für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit, sondern auch beim Stadtbauamt für die Vorbereitung in den zurückliegenden Monaten. So verfügt die Stadt Bad Mergentheim inzwischen nicht nur über eine offizielle Anbaulizenz für den Weinberg, sondern hat auch alle naturschutzrechtlichen Genehmigungen eingeholt, die dafür notwendig sind. Gepflanzt werden soll die pilztolerante Sorte „Souvignier Gris“.

Gerade unter ökologischen Gesichtspunkten soll der neue Weinberg ein echtes Leuchtturm-Projekt werden. Auf der Fläche war nach Jahrzehnten der Verbuschung ein großer Rückgang der Artenvielfalt zu verzeichnen. Bereits in den vergangenen Jahren konnte dieser Trend durch eine Entbuschung und das Anlegen von Trocken- und Magerrasen wieder umgekehrt werden. Dazu haben auch Weideverträge mit dem Kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber beigetragen. „Der neue Weinberg wird als Mosaik die Struktur- und Artenvielfalt am Ketterberg ergänzen und aufwerten“, sagt Stadtbaudirektor Bernd Straub.

Die Rebzeilen sollen dauerhaft begrünt werden. Dafür ist nicht einmal eine Ansaat notwendig, da die bestehende Trocken- und Magerrasenstruktur bereits eine hohe Artenvielfalt aufweist und somit die so genannte „Selbstbegrünung“ möglich ist. Entlang der Weinbergsränder sollen Altgras-Blühstreifen entstehen. Das sind Grünflächen, die nur einmal jährlich gemäht werden und deshalb als Rückzugs- und Überwinterungsraum für Insekten und andere Kleinstlebewesen dienen. Steine, die im Zuge der Bepflanzung an die Oberfläche geholt werden, bekommen eine neue Funktion als „Lesesteinriegel“ und bieten dann Lebensraum für Eidechsen oder Schlingnattern. Sie ergänzen damit die vielen Trockenmauern des Ketterbergs, deren Sanierung die Stadt Bad Mergentheim bereits im vergangenen Sommer begonnen hat.

Blühende Weinberge haben nicht nur Nutzen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Durch den blühenden Pflanzenteppich zwischen den Reben wird der Boden gelockert, die Verdunstung reduziert und Erosion verhindert. Besonders nährstoffreiche Pflanzen – so genannte Leguminosen – versorgen die Reben und binden gleichzeitig große Mengen CO2 aus der Atmosphäre.

Die Blühpflanzen bieten Nahrung und Lebensraum für „Nützlinge“ wie Tausendfüßler, Webspinnen, Marienkäfer oder Florfliegen. Die Nützlinge schützen die Weinreben vor Schädlingsbefall. Damit gibt der Weinberg nicht nur ein ökologisches Vorbild, sondern auch eine historische Anschauung, wie der Weinbau einst zu Zeiten der Bewirtschaftung durch den Deutschen Orden war.

Die Kombination des blühenden Weinbergs mit Trocken- und Magerrasen, Lesesteinriegeln, Trockenmauern und Gehölzen soll ein „Hotspot der Artenvielfalt“ und wichtiger Bestandteil der städtischen Biodiversitätsstrategie werden, so Landschaftsplanerin Eva Müller vom Stadtbauamt. Der Ketterberg ist eine der so genannten „Daueranlagen“ im Zuge der Landesgartenschau-Konzeption Bad Mergentheims für 2034. Hoch über dem Tal gelegen eröffnet er einen faszinierenden Blick auf das Panorama des Lieblichen Taubertals und direkt hinein in den historischen Stadtkern. Als „Balkon der Stadt“ hat diese Aussicht eine lange Tradition und war schon in den Hoch-Zeiten des Kurbetriebs in den 1920er Jahren ein stark frequentierter Anziehungspunkt für Bürgerschaft und Gäste.

Die Gesamt-Konzeption für die Landesgartenschau sieht vor, dass der sonnenexponierte Südhang noch weiter aufgewertet wird. Vorgesehen sind etwa neu angelegte Wanderwege und direkt angrenzend die Erlebbarkeit des „Waldes der Zukunft“. Um die Ausblicke noch faszinierender zu gestalten, soll es in weiteren Projektschritten eine Aussichtsplattform – denkbar wäre beispielsweise ein Baumwipfelbogen – geben. stv