„Lage spitzt sich immer weiter zu“

Bad Mergentheim. „Den für den Mai geplanten Nachtbummel müssen wir leider absagen. Es gibt zur Zeit keinerlei Planungssicherheit, so dass uns nur eine Absage bleibt“, teilt der Vorsitzende der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft, Hans-Joachim Kuhn, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

„Im September ist derzeit ein Nachtbummel mit Airlights geplant. Wir hoffen darauf, dass die Situation so ist, dass man wieder Veranstaltungen in größerem Stil feiern kann. Darauf würden wir uns riesig freuen. Wenn dies nur eingeschränkt möglich sein sollte, finden wir sicher eine Variante, die an die notwendigen Gesundheitsvorgaben angepasst ist und unseren Kunden und Gästen trotzdem viel Freude und Spaß bereitet“, so Kuhn.

Auf Nachfrage der Redaktion geht Kuhn auch auf die aktuelle Situation im Einzelhandel ein und meint dazu: „Sie spitzt sich immer weiter zu. Die dauerhaften Einschränkungen und Schließungsvorgaben sind wirtschaftlich langsam unerträglich. Wir haben richtig Angst um die Zukunft unserer lebens- und liebenswerten Innenstadt. Die Hilfen reichen bei weitem nicht aus, um die Schäden auszugleichen. Man muss den Hut ziehen vor allen Händlern, Dienstleistern und Gastronomen, die sich dieser Situation stellen und nicht aufgeben. Wir alle hoffen auf die Unterstützung unserer Kunden, wenn wieder normale Zeiten kommen.“