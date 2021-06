Längere Öffnung und Eintrittspreis

Bad Mergentheim. Nachdem nun im Kurpark alle Attraktionen wieder angeboten und benutzt werden dürfen, beginnt ebenfalls die Zeit der Kurparkkontrolle. Ab Mittwoch, 16. Juni werden die Kassenhäuschen/Eingänge am Kurpark wieder besetzt. Der innere Kurpark ist täglich (außer Dienstag und Donnerstag) in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr eintrittspflichtig. Besucher, die keine Kur- und Gästekarte oder keine Jahres-Einwohnerkarte besitzen, haben einen entsprechenden Eintritt zu entrichten.

Das Kur- und Salonorchester Hungarica lädt täglich (außer Dienstag und Donnerstag) um 15.30 Uhr zum Kurkonzert in die Wandelhalle und bei schönem Wetter am Musikpavillon ein. Zusätzlich sind die Kurmusikerinnen und Kurmusiker freitags, samstags und sonntags um 19.30 Uhr bei den Abendkonzerten und an den nächsten beiden Sonntagen um 10.30 Uhr bei den Promenadenkonzerten zu hören. Ab Juli werden die Abendkonzerte wieder täglich (außer dienstags und donnerstags) gespielt.

Nach und nach finden auch wieder die Angebote des Instituts für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness statt. Ab Juli sind die Dienstags-Veranstaltungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen um 19.30 Uhr in der Wandelhalle geplant.

Da der Inzidenzwert im Main-Tauber-Kreis aktuell unter 35 liegt, sind bei Veranstaltungen und Besuchen im Kurpark zurzeit folgende Regelungen gültig: der Besuch von Freiluftveranstaltungen wie beispielsweise die Kurkonzerte am Musikpavillon und im Café Amadeus im Außenbereich ist ohne Testpflicht möglich. Es muss allerdings beachtet werden, dass ein Besuch der Innenbereiche wie beispielsweise in der Wandelhalle und im Café Amadeus nur erlaubt ist mit FFP2-Maske sowie einem Nachweis – Geimpft oder Genesen oder negativ Getestet.

Über Testmöglichkeiten in Bad Mergentheim informiert die Homepage unter www.bad-mergentheim.de. kv