Kurstädter gewinnt 100 000 Euro

Bad Mergentheim. Volltreffer zum Frühlingsanfang: Eine Lotto-Tipperin oder ein Lotto-Tipper aus Bad Mergentheim gewann bei der Samstagsziehung 100 000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glück brachte die sechsstellige Gewinnzahl 746202. Der Glückspilz spielte den Klassiker „Lotto 6 aus49“ und nahm für 1,25 Euro extra auch an der Zusatzlotterie Super 6 teil. Das hat sich ausgezahlt.

Den Mehrwochen-Spielschein gab die Tipperin oder der Tipper anonym in einer Lotto-Annahmestelle der Stadt ab. Zum Abruf der komplett steuerfreien 100 000 Euro muss die Gewinnerin oder der Gewinner nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart eingereicht werden.

Mehr zum Thema Bad Mergentheim Lotto-Glückspilz aus Bad Mergentheim gewinnt 100 000 Euro Mehr erfahren Öffentlicher Personen Nahverkehr 365-Euro-Ticket bietet jungen Menschen viele Vorteile Mehr erfahren

Insgesamt gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2023 schon vier Volltreffer bei der Super 6 mit jeweils 100 000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf diesen Spitzengewinn liegt bei eins zu einer Million. pm