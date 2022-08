Kurstadt bleibt gelassen

Bad Mergentheim. Die Kommunalwahl 2019 in Tauberbischofsheim wird für ungültig erklärt, weil der Stadtteil Impfingen – gemessen an seiner Einwohnerzahl – mit nur einem Sitz im Rahmen der unechten Teilortswahl im Gemeinderat unterrepräsentiert ist. Das wirft die Frage auf, ob auch andere Kommunen im Landkreis, sich ihre Hauptsatzung und die Sitzverteilung im Gemeinderat noch einmal genauer anschauen müssen. Für die Stadt Bad Mergentheim erklärt Pressesprecher Carsten Müller auf Nachfrage: „In Bad Mergentheim gibt es zwar auch die Unechte Teilortswahl, die Situation ist aber nicht mit Tauberbischofsheim vergleichbar. So gibt es bei uns beispielsweise so genannte ’Wohnbezirke’, in denen mehrere Teilorte zusammengefasst sind. Dies wirkt zu großen Abweichungen in der Repräsentation entgegen. Außerdem wurde mit einer Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2018 der Kernstadt ein Sitz mehr zugesprochen, um die Repräsentation auszugleichen. Die maximale prozentuale Überrepräsentation eines einzelnen Wohnbezirkes liegt bei uns derzeit bei unter 30 Prozent (in Tauberbischofsheim waren es teilweise weit über 50 Prozent).“

Weiter sagt Müller: „Die Gemeinderatswahl 2019 ist in der Kurstadt rechtskräftig. Akuter Handlungsbedarf besteht nicht. Für die kommende Gemeinderatswahl 2024 hat unser Hauptamt bereits auf Datenbasis der aktuellsten Bevölkerungszahlen und Einwohnerverteilung eine Neuberechnung der zu erwartenden Repräsentation aller Wohnbezirke erstellt. Die Ergebnisse werden in den städtischen Gremien vorgestellt und beraten. Eine Änderung der Hauptsatzung läge in der Hoheit des Gemeinderates.“