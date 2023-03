Kurse starten

Althausen/Neunkirchen. Die Freizeitsportabteilung des TSV Althausen-Neunkirchen startet mit neuen Kursen, zu denen sich auch Nichtmitglieder anmelden können.

Taiji für Anfänger und Geübte, immer mittwochs, an zehn Terminen ab 22. März, von 18.45 bis 19.45 Uhr im Gymnastikraum des TSV in Althausen. Grundlage ist die „Form“ – ein Bewegungsablauf, der langsam fließend, weich und entspannt ausgeübt wird. Durch eine natürliche und unverkrampfte Körperhaltung, werden die Energiebahnen (Meridiane) für die vitale Energie (Chi) geöffnet. Die Langsamkeit des Bewegungsablaufes lässt dem Geist Zeit, die Bewegungen voll konzentriert genau zu führen. Anmeldung: Telefon 07931/42529.

Qigong, immer mittwochs, an zehn Terminen ab 22. März von 20 bis 21 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Qigong ist ein Standbein der traditionellen chinesischen Medizin (TMC) und versucht durch Bewegungsübungen, den ganzen Körper physisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Übungen sind leicht zu erlernen. Sie werden langsam und in weicher, fließender Bewegungsfolge durchgeführt. Anmeldung: Telefon 07931/42529.

Body Pump mit Pom, immer donnerstags, an zehn Terminen ab 30. März, von 19.15 bis 20.15 Uhr im Gymnastikraum des TSV in Althausen. Mit Hilfe von Kurzhanteln, Thera-Bändern und anderen Hilfsmitteln, bringt dieser Kurs den ganzen Körper in Schwung. Dieses Ausdauer-Krafttraining festigt die Muskulatur, strafft den Körper und bringt das Herz-Kreislaufsystem in Schwung. Anmeldung: Telefon 07931/42529.

Anmelden kann man sich über E-Mail an freizeitsport@tsv-althausen-neunkirchen.de. oder über die Telefonnummern hinter den jeweiligen Kursen. Weitere Informationen unter www.tsv-althausen-neunkirchen.de/freizeitsport oder Facebook sowie Instagram.