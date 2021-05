Kurparkfest abgesagt

Bad Mergentheim. Nach schwerem Ringen sagt die Kurverwaltung Bad Mergentheim das große Kurparkfest mit Illumination, das traditionell am dritten Samstag im Juli stattfindet, für dieses Jahr ab.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage könnte das Traditionsfest am 17. Juli nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Man könne die Struktur dieser Veranstaltung nicht so verändern, dass sie unter Coronabedingungen noch ihren Charme erhält.

„Die Atmosphäre des Kurparkfests lebt von der Geselligkeit und der Stimmung mit Musik, Tanz und vielen Menschen auf engem Raum“, so Kurdirektor Sven Dell. „Mit zwei weinenden Augen sagen wir das Fest noch einmal ab. Diese Entscheidung fällt uns sicherlich schwer, aber ein Fest in dieser Dimension wäre unvernünftig“, bedauert Dell.

Viele Menschen sehnen sich nach den vergangenen Monaten der Enthaltsamkeit durch die Corona-Pandemie wieder nach Kultur und Veranstaltungen. Sie wollen wieder raus, sich bewegen, aktiv sein, genießen, sich erholen und kulturelle Veranstaltungen besuchen. Deshalb plant die Kurverwaltung analog zum letzten Sommer lieber Veranstaltungen im kleineren Format, selbstverständlich unter Einhaltung eines ausführlichen Schutz- und Hygienekonzeptes. Am eigentlichen Kurparkfest-Wochenende könnte als Alternative ein Open-air-Wochenende stattfinden, das Musik und Illumination zusammenbringt. Die Fortsetzung der Open-air-Veranstaltungsreihe „Frei – Luft – Kultur“, ist vom 20. August bis 5. September terminiert.

Die Kurverwaltung freut sich auf den Neustart sowohl im Kurpark als auch bei den Veranstaltungen und Gesundheitsangeboten. Sobald die gesetzlichen Vorgaben es zulassen, sollen die zurzeit noch eingeschränkten Bereiche wieder angeboten werden. „Unsere Gäste können sich sicher sein, dass der Schutz ihrer Gesundheit besonders im Fokus steht“, so Dell. „Auf jeden Fall werden wir uns darum bemühen, unseren Gästen trotz aller Widrigkeiten ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Für 2022 planen wir das Kurparkfest in gewohnter Tradition.“ kv