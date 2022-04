Kurensemble spielt Konzert mit Solotrompeter in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Unter dem Namen „Kurensemble & Friends“ startet eine neue Veranstaltungsreihe, bei der das Kurensemble Bad Mergentheim mit einem bekannten Gastmusiker aus der Region ein Abendkonzert spielt. Den Anfang wird am Samstag, 30. April der Trompeter Christoph Lewandowski machen.

Christoph Lewandowski ist ein Jazztrompeter mit polnisch-deutschen Wurzeln. Während seiner klassischen Ausbildung entdeckte er sehr früh seine Neigung zum Jazz. Nach dem Studium am Hermann-Zilcher-Konservatorium und später an der Würzburger Hochschule für Musik entwickelte er sich zu einem vielfältigen Jazztrompeter und Flügelhornist. Es folgten Engagements an Theaterhäusern und Dozententätigkeiten an Musikschulen in Bayern und Baden-Württemberg. Seit vielen Jahren ist er festes Mitglied der Latin Band Salsamania, Freelancer, Bandleader und Leiter der New Jazzattack Big Band.

Trompeter Christoph Lewandowski. © Kurverwaltung

Das Konzert findet am Samstag, 30. April um 19.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark statt. Als weitere „Friends“ in dieser Konzertreihe sind die Sängerin und Songwriterin Sylvia Baumann (11. Juni), Jazz-Saxophonist Tony Lakatos (13. August) sowie ein Tango-Abend (Termin wird noch bekannt gegeben) geplant.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965-225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 57-4820 und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie an der Abendkasse. Kur- und Gästekarteninhaber*innen erhalten einen ermäßigten Preis.

