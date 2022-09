Bad Mergentheim. Keramik und Kunst, Floristik und Malerei, Handwerk und Kunsthandwerk werden wieder bei „Kunsthandwerk und mehr“ am Wochenende 17. und 18. September im Bad Mergentheimer Kurpark zu finden sein.

Mehr als 30 kleine Labels, Jungdesigner, Hersteller und Händler kommen an den zwei Tagen vor Ort zusammen. Angeboten werden außergewöhnliche Accessoires, Einzigartiges und jede Menge Kunst und Handwerk.

Stand reiht sich an Stand und Kunsthandwerk an kreativen Schmuck, Keramik, Arbeiten in Holz und Textilien.

Auch ungewöhnliche Gaumenfreuden werden angeboten. Die Besucher finden eine große Auswahl an Ausstellern und aktuelle Dekorationstrends, Gartenaccessoires und Kleinigkeiten.