Bad Mergentheim. Die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim organisiert federführend am Montag, 21. März, von 12 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim eine Kundgebung unter dem Motto „Schüler stehen auf – Solidarität mit der Ukraine“. Dem Aufruf schlossen sich auch die Gewerbliche Schule, die Berufliche Schule für Ernährung, Erziehung, Pflege (epe), die Realschule St. Bernhard sowie die Lorenz-Fries-Schule in Bad Mergentheim an.

Botschafterschule

Für die Kaufmännische Schule als Botschafterschule des Europäischen Parlaments sei es eine Selbstverständlichkeit, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekunden. Das europäische Motto „In Vielfalt geeint“ stehe auch für die Schule, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb gehören Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität, Nichtdiskriminierung und Gleichheit für die Schule zum Alltag.

„In Gesprächen mit Schülern werden tagtäglich die große Erschütterung und das Ohnmachtsgefühl unter Jugendlichen deutlich, welches sie nach der Zäsur am 24. Februar beschäftigt. Wir wollen diese negativen Emotionen und Energien in eine positive Aktivität umkehren und Flagge zeigen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mehr als 1000 Schüler wurden von den Schulen gemeldet und werden am Montag für die europäischen Grundwerte demonstrieren, aber auch Spenden für die Ukraine sammeln. Auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger können sich an dieser Kundgebung für den Frieden beteiligen. ksm