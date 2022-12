Kulinarische Tour im Oldtimerbus

Bad Mergentheim. Nach drei Jahren Pause gibt es in Bad Mergentheim wieder eine „Kulinarische Bustour“ im stilvollen Oldie. Diesmal ist sie in das Winterprogramm „Lichterwelten“ eingebettet. Insgesamt findet das Angebot der Tourist Information zum vierten Mal statt. Der Karten-Verkauf hat in dieser Woche begonnen. Als Termine stehen Freitag, 3. Februar 2023, oder Samstag, 4. Februar 2023, zur Auswahl.

Nach einem gemütlichen Secco-Empfang am Alten Rathaus startet dann eine kulinarische Rundreise durch die heimische Gastronomie. Gefahren werden die Teilnehmenden in einem historischen Oldtimerbus. Die Route führt zu heimischen Hotels, von denen jedes einen eigenständigen Gang des Menus zum Thema „Dreierlei“ serviert. Dazu gibt es die jeweils passenden Weine. Der ganze Abend wird von einer fachkundigen Weingästeführerin begleitet.

Mit dabei sind das Hotel Alexa, Das Schaffers - Mein Wohlfühlhotel, das Flair Hotel Weinstube Lochner, das Ringhotel Bundschu sowie das Best Western Premier Parkhotel. stv