Künftig zwei eigenständige Firmen auf dem Katzenberg

Bad Mergentheim. Der Wildpark begrüßt jedes Jahr hunderttausende Tagesbesucher und zudem noch tausende Kinder in Form von Schulklassen. Zwei eigenständige Firmen sollen künftig auf dem Katzenberg die Geschäfte führen.

„Über die letzten Jahre hat sich gezeigt, dass es zunehmend kompliziert wurde, die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ,Wildtierpark’ mit dem ,WiPaKi’ (Wild-Park-Kinder) in einer Firma vereint zu betreiben. Wir haben praktisch zwei völlig verschiedene Ausrichtungen: einen Beherbergungs- und Veranstaltungsbetrieb für Schulklassen mit vielen tausenden Kindern und einen Wildtierpark mit ca. 200 000 Tagesbesuchern pro Jahr. Letzterer ist dabei extrem wetterabhängig mit hohen Zahlenunterschieden. Beide Bereiche mit erweiterten Ansprüchen an Investitionen und deren Schwerpunkte, wie zum Beispiel beim gastronomischen Angebot. Unter einem Dach geführt, bedeutet das bei denselben Mitarbeitern völlig unterschiedliche Anforderungen, Denkrichtungen und Arbeitszeiten. Organisatorisch ging dieser Spagat im Laufe der Zeit zu weit auseinander“, bringt es Wildpark-Geschäftsführer Marcus Rügamer in einer Pressemitteilung auf den Punkt.

Meilensteine

In der Tat entwickelte sich der 1974 gegründete Wildpark Bad Mergentheim in den zurückliegenden Jahren höchst dynamisch und erfolgreich. Spätestens seit der Übernahme durch Rolf Rügamer 1988 wurde der Grundstein für eine nachhaltige inhabergeführte Entwicklung gelegt: Neue Gehege, das Wolfsrudel, die Entwicklung der Fütterungsrunde, die Ausweitung der gastronomischen Angebote, die Einführung der Haustiervorführung 1993 und neue bauliche Anlagen sowie Abenteuerspielplätze kamen hinzu. Zuletzt wurde er noch vor der Corona-Pandemie 2019 „als einer der schönsten Wildparks Europas“ zu einem der bekanntesten und attraktivsten Freizeit-Reiseziele Deutschlands gewählt (Quelle: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.). Dafür sorgten eine stetige Instandhaltung und neue Ideen, um die Besucher immer wieder zu beeindrucken: Koboldburg, Waldrappengehege, Elchgehege, Luchsgehege und vieles andere mehr.

Auch große Veranstaltungen wie Waldkino, Speedcarvingmeisterschaften, Sommerfest, Genießerabende im Erdhaus, Openair-Veranstaltungen und der „Weihnachtliche Markt“ zogen viele Besucher zusätzlich an.

Im Jahre 2000 wurde dann mit der Gründung des „WiPaKi“ ein neuer Meilenstein gesetzt, der sich mit eigenständigen Freizeit- und Ferienprogrammen, Kindergeburtstagen, Waldschulheim und Schulausflügen auf dem erweiterten Gelände der ehemaligen Katzenberghütte zu einem zweiten Geschäftsbereich mit jährlich fast 10 000 Übernachtungen in der 2007 um- beziehungsweise angebauten Waldhütte und in der Koboldburg ab 2014.

2009 kam der Waldkindergarten hinzu. Der Erzieher und Geschäftsführer Stephan Rügamer führt aus, „dass die Zielgruppe Kinder mit Übernachtung im Waldschulheim eben speziell andere Kenntnisse und Bedarfe erfordern, als für Familien einen Tag lang im Wildpark. Zudem kam auf dem vom Tierpark ohnehin abgetrennten und nicht-öffentlich zugänglichen ,WiPaKi’-Gelände die Eröffnung des Erdhauses für private Veranstaltungen im Jahr 2011. Eine integrierte Führung total unterschiedlicher Anspruchsgruppen macht so keinen Sinn mehr. Wir müssen uns neue Potenziale und Freiheiten erarbeiten, die speziell auf die Bedarfe ausgerichtet sind.“

Neue Projekte

Ab dem 1. Januar 2022 koexistieren fortan die beiden eigenständigen Gesellschaften an ihrer ursprünglichen Stelle – weiterhin der Wildpark Bad Mergentheim mit Marcus Rügamer als Geschäftsführer und die eigens neu gegründete Firma Waldorado GmbH mit Stephan Rügamer an der Spitze. Inhaltlich führen sie ihre Tätigkeiten weiter wie bisher, jeweils speziell ausgerichtet auf ihre Gäste mit fachlich zugeordnetem und übernommenem Personal. Beide haben in den nächsten Jahren viel vor und freuen sich auf eigene neue Projekte. wp