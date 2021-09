Kroatisch-Katholische Mission Würzburg: Pater Pasko Manduric geht

Bad Mergentheim/Würzburg. Nach 31 Jahren Missionarsdienst in der Kroatisch-Katholischen Mission in Würzburg fand der feierliche Abschiedsgottesdienst des Franziskaner-Konventualen Pater Pasko Manduric in der Mission in Bad Mergentheim vor einiger Zeit statt. Am kommenden Sonntag, 5. September, um 10.30 Uhr wird der Abschiedsgottesdienst in der Kirche Sankt Josef, dem Zentrum der Kroatisch-Katholischen Mission in Grombühl in Würzburg, stattfinden. Nach dem Gottesdienst wird die offizielle Übergabe der Mission erfolgen, die dann von Pater Ivana Penava übernommen wird.

Die zurückliegende Feier in Bad Mergentheim begann mit einem Gottesdienst in der Marienkirche. Auch hier wurde der neue Gemeindepfarrer Pater Penava vorgestellt. Schon bei den einleitenden Worten war zu sehen, dass es dem bisherigen Missionar, Pater Pasko, nicht leichtfällt, seine Gemeinde zu verlassen, in der er mehr als drei Jahrzehnte tätig war. Er half vielen Flüchtlingsfamilien während der Kriegszeit. Am Ende hielt Pater Pasko eine emotionale Rede, in der er seinen Gläubigen für all die schönen gemeinsamen Momente dankte. Im Namen der kroatischen Gemeinde verabschiedete die junge Organistin Natalija Stankovic den Seelsorger. Weitere Dankesworte folgten und es wurden noch Geschenke der kroatischen Gemeinde überreicht. pm