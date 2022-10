Kristina Langer übernimmt Leitung

Wachbach. Wie schon seit vielen Jahren im Wechsel von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde in Wachbach zur Tradition geworden, gestalteten die Erzieherinnen und Kinder des Christlichen Kinderhauses Wachbach den Erntedankgottesdienst in der katholischen Kirche St. Georg. Nicht nur mit schönen Liedern zum Herbst, auch mit der gespielten Geschichte von der Feldmaus Frederick bereicherten die Kinder den Gottesdienst und erhielten für ihre Darbietung großen Applaus.

Nach einem Dank an die Erzieherinnen und Kinder für die große Bereicherung des Erntedankfestes in der Kirche ergriff Eberhard Popp, gewählter Vorsitzender des katholischen Kirchengemeinderates die Gelegenheit, Simone Kilb, bisherige Leiterin des christlichen Kinderhauses, im Namen des Trägers des Kinderhauses zu verabschieden. Vor fast zehn Jahren habe Simone Kilb die Leitung des katholischen Kindergartens übernommen und in dieser Funktion die Konzeption des Kinderhauses maßgeblich mit geprägt.

Mit Übernahme der Leitung des Kinderhauses im Jahr 2016 habe sie die beiden Erzieherinnen-Teams der bisher getrennten konfessionellen Kindergärten erfolgreich zusammengeführt und das Kinderhaus immer mit großem Engagement und Umsicht geleitet. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Mergentheim, mit dem katholischen Kirchengemeinderat und dem gemeinsamen Kinderhausausschuss, dem Vertreter beider Kirchen angehören, habe immer sehr gut funktioniert, so Popp. An mancher Stelle habe sie auch die notwendige Hartnäckigkeit gezeigt, um die gesteckten Ziele für das Kinderhaus zu erreichen. Für diese Leistungen sprach ihr Eberhard Popp große Anerkennung und den Dank der Kirchengemeinde aus und überreichte ihr zum Abschied Wachbacher Spezialitäten, die sie bei ihrem weiteren Berufs- und Lebensweg an Wachbach erinnern sollen.

Mit dem Zitat „Jedem Abschied wohnt ein neuer Anfang inne“ begrüßte Popp im Anschluss Kristina Langer als neue Leitung des Kinderhauses. Mit Kristina Langer, die 2017 mit Eröffnung des Kinderhauses ihre Tätigkeit als Erzieherin aufgenommen hatte und bald auch als stellvertretende Leitung tätig wurde, sei ein guter Übergang möglich, so Popp. Die Kirchengemeinde sei dankbar, mit ihr eine erfahrene und kompetente neue Leitung gewonnen zu haben, die für ihr Team, für die Kinder und ihre Eltern eine vertraute Ansprechpartnerin sei und einen reibungslosen Übergang gewährleiste. Mit einem Blumenstrauß hieß er sie in ihrer neuen Funktion willkommen. Pfarrer Bogdan Stolarczyk schloss sich dem Dank für die tolle Arbeit an.