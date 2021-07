Kriminacht im Klanggarten

Bad Mergentheim. Gleich drei Autoren kommen am Freitag, 6. August, zu einer Kriminacht in den Klanggarten. Die Open-air-Veranstaltung wird musikalisch am E-Piano von Wolfgang Schröter (Orgel & Sax) begleitet. Durch den Abend führt Claudia Senghaas vom Gmeiner Verlag.

Im Klanggarten stellen die Krimiautoren Heike Wolpert, Uwe Klausner und Ulrich Hefner ihren neusten Kriminalroman vor. Alle drei sind in Bad Mergentheim keine Unbekannten: Heike Wolpert stellte letzten Sommer ihren Krimi „Taubertaltod“ vor, neu erschienen jetzt die Kurzkrimis „Mörderisches Taubertal“. Von Uwe Klausner erscheint pünktlich zur Lesung der letzte Teil der Trilogie „Operation Werwolf“ – und lang ersehnt ist gerade der neue Fall mit Kommissar Trevisan des Laudaer Autors Ulrich Hefner erschienen.

Uwe Klausner „Fememord“: Berlin, im Juli 1941. Der »Werwolf«, einer der berüchtigtsten Serientäter in der Kriminalhistorie der Stadt, ist auf der Flucht. Mittlerweile sind ihm fünf Frauen zum Opfer gefallen und nichts deutet darauf hin, dass die Mordserie ein baldiges Ende finden wird. Tom von Sydow, Kommissar bei der Mordinspektion Berlin, gibt jedoch nicht auf. Und das, obwohl er herausfindet, dass es sich bei dem „Werwolf“, der ganz Berlin in Angst und Schrecken versetzt, um ein Mitglied der SS handelt. Eine Erkenntnis, mit der er sich keine Freunde macht.

Ulrich Hefner „Verschollen in Ostfriesland“: Enno Ollmert, Bürgermeister von Diekenhörn, ist eine schillernde Persönlichkeit – und spurlos verschwunden. Auf seiner verlassenen Jacht vor Baltrum deutet alles auf seinen Tod hin. Ein Unfall? Oder hat ihm sein Machthunger das Leben gekostet? Hauptkommissar Trevisan wird herangezogen, um die Umstände des Verschwinden zu klären. Doch bald wird ihm klar, dass alles anders ist, als es scheint. Trevisan begibt sich auf die unerbittliche Jagd nach einem Phantom, aber die Zeit wird langsam knapp.

Heike Wolpert „Mörderisches Taubertal“: Das Taubertal ist eines der beliebtesten Ferienziele Deutschlands. Doch zuweilen geht es auch in dieser schönen Region mörderisch zu. Von Wertheim bis nach Rothenburg, überall gibt es kriminelle Machenschaften: Alte Rechnungen werden mit tödlichem Ausgang beglichen, unliebsame Partner oder ungerechte Vorgesetzte sterben eines gewaltsamen Todes. Manche kommen allerdings auch davon.

Der Krimiabend beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es beim Veranstalter, der Buchhandlung Moritz und Lux im Vorverkauf. pol