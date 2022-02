Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geschichte - Otto Hofmann war 1942 an der Wannseekonferenz und damit am geplanten Massenmord an elf Millionen Juden beteiligt / Nach wenigen Jahren in Haft begnadigt Kriegsverbrecher starb in Mergentheim

Das Gebäude der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin war von 1941 bis 1945 im Besitz einer nationalsozialistischen Stiftung und des Reichssicherheitshauptamtes (Polizeiverwaltung) und diente als Gästehaus. Am 20. Januar 1942 fand im Erdgeschoss die heute als Wannsee-Konferenz bezeichnete Besprechung über die „Endlösung der Judenfrage“ statt. © FREDERICK WUNDERLE