Kreisimpfzentrum Öhringen: Die 50 000. Impfung verabreicht

Hohenlohekreis. Im Kreisimpfzentrum des Hohenlohekreises in Öhringen hat am Freitag, 4. Juni,, die 50 000. Impfung stattgefunden. Schichtleiter Rainer Schwab und die ärztliche Leiterin der Frühschicht, Dr. Annika Rauh, begrüßten gemeinsam die 50 000. Besucherin Helga Carle aus Bretzfeld. Die Seniorchefin des Hotel-Restaurants „Rose“ in Bitzfeld erhielt ihre zweite Impfung.

Glückwünsche überbracht

Helga Carle bedankte sich für die Glückwünsche, die Rainer Schwab im Namen von Landrat Dr. Matthias Neth überbrachte und freute sich über einen Gutschein für den Hohenloher Kultursommer sowie über einen Sekt aus Hohenlohe.

Wieder Gäste empfangen

Am meisten jedoch freute sie sich, dass sie nach mehr als einem halben Jahr Restaurantschließung seit Montag wieder Gäste empfangen kann. Die Impfung war ihr auch deshalb wichtig, um sich selbst zu schützen und gleichzeitig den Gästen Sicherheit bieten zu können. So wünscht sich Helga Carle, dass die Hygienemaßnahmen und der Impffortschritt eine dauerhafte Öffnung der Gastronomiebetriebe ermöglichen.