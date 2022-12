Kreisbau spendet an AK Asyl

Bad Mergentheim. Die Kreisbau Main-Tauber hat erst vor wenigen Monaten die Liegenschaft in der Frankenstraße 28 in Bad Mergentheim erworben. Mit dem Wunsch in diesem Haus Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen, ist die Kreisbau an den Arbeitskreis (AK) Asyl herangetreten. In Zusammenarbeit mit Horst Hoffmann vom AK konnten im Ober- und im Dachgeschoss dieses Gebäudes insgesamt 13 geflüchtete Personen aus der Ukraine untergebracht werden. Die gute Zusammenarbeit mit dem AK Asyl hat die Kreisbau bewogen dem Verein eine Spende in Höhe von 1000 Euro zukommen zu lassen. Der Scheck wurde von Peter Deißler, Vorstandsmitglied der Kreisbau Main-Tauber, übergeben. pm

