Ein Tennis-Camp-Tag mit Bezirks- und Vereinstrainern war ein erstes Highlight für den Tennisnachwuchs.

Markelsheim. Insgesamt 44 Mädchen und Buben im Alter von fünf biszwölf Jahren waren in vier Trainingsblöcken beim Tennis-Camp-Tag dabei. Dieser Tag, an dem außer den Vereinstrainern auch der Bezirkstrainer teilnahm, wird den Kids wohl lange in Erinnerung bleiben.

Schon

...