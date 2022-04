Kreativ sein mit Malen und Musik

Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Tagen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein kurzer Überblick.

Der Kreativ-Bereich können Interessierte „Zeichnen und entspannen“ miteinander verbinden Los geht es am Dienstag, 3. Mai, insgesamt drei Termine. Der Grundkurs „Malen mit Pigment“, startet am Mittwoch, 4. Mai und findet insgesamt sieben Mal statt.

Ein „Didgeridoo-Baukurs“, findet am Donnerstag, 28. April, als einmaliger Tagestermin statt. Dazu passt der „Didgeridoo-Spielkurs“, der am Donnerstag, 5. Mai, ebenfalls als Einzeltermin stattfindet. Musikalische Freude bringt außerdem der beliebte „Gitarren-Workshop“, der diesmal am Samstag, 7. Mai, als Tagestermin und Aufbaukurs im Programm steht.

Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden, versprechen verschiedene Programme. Dazu gehören Entspannungstraining nach Jacobson ab Dienstag, 10. Mai, acht Termine; das präventive Ganzkörpertraining „Fit Mix“ ab Donnerstag, 28. April, zehn Termine); „Nordic Walking - Raus aus dem Alltag“ ab Dienstag, 10. Mai, fünf Termine; „Zumba - tanze dich fit“ ab Mittwoch, 27. April, zehn Termine; „Zumba“ ab Donnerstag, 28. April, zehn Termine; „Strong Nation - Intensives Intervalltraining“ ab Donnerstag, 28. April, zehn Termine sowie die „Wirbelsäulengymnastik“ ab Dienstag, 26. April, zehn Termine.

Wer auch über die Ernährung etwas für die Gesundheit tun möchte, ist beim Kräuter-Workshop „Wilde Cocktails und gesunde Smoothies“ richtig, der am Freitag, 13. Mai, als Einzeltermin stattfindet.

Im Bereich Sprachen, werden angeboten: Arabisch A2-B1 ab Montag, 9. Mai, zehn Termine; Deutsch A2.1 kompakt ab Samstag, 30. April, 16 Termine; Deutsch B1.1 Zusatzkurs ab Mittwoch, 2. April, 20 Termine; Deutsche Grammatik B1 ab Dienstag, 3. Mai, zehn Termine; Business English A2/B1 ab Montag, 2. Mai, zehn Termine; English Conversation B2/C1 ab Mittwoch, 4. Mai, zehn Termine; Englsh Conversation C2 ab Mittwoch, 4. Mai, zehn Termine; Französisch A1.1 ab Donnerstag, 28. April, zehn Termine und Farsi Persisch, als Fortsetzungskurs für Anfänger ab Freitag, 29. April, zehn Termine).

In einem Trickfilm-Workshop, der am Samstag, 7. Mai, als Tagestermin angeboten wird, heißt es „Erwecke Deine Legostadt zum Leben“.

Nach wie vor gibt es auch ein breites Angebot an Online-Kursen und Vorträgen, in die man sich virtuell zuschalten kann. So wird beispielsweise der Kurs „Lightpainting - magische Bilder mit Licht“ für Erwachsene ab Donnerstag, 5. Mai, mit zwei Terminen angeboten. In der Vortrags-Reihe „vhs.wissen live“, sind die Themen diesmal: „Zwischen Globalismus und Demokratie“ Freitag, 6. Mai ; „Willkommen im Anthropozän“ Dienstag, 26. April; „Krankenhäuser in Deutschland“ Donnerstag, 5. Mai; „Nachhaltig, sicher genussvoll“ Dienstag, 10. Mai; „Kurt Landauer“ Mittwoch, 11. Mai; „Kleider machen Leute? - der wahre Preis der Billigmode“ Mittwoch, 27. April und „Globale Partnerschaften für ein gerechtes Miteinander - Wunschtraum oder wirklich?“ Mittwoch, 11. Mai.