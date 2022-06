Kreationen alle Unikate

Weikersheim. Ein Markt für feines Kunsthandwerk findet am Wochenende, 2. und 3. Juli, in Weikersheim statt. Jedes Jahr zieht die Veranstaltung viele interessierte Besucher aus der ganzen Region an.

Die dekorativen Stände mit dem erlesenen Angebot, alles Unikate aus Künstlerhand, sind auf dem Marktplatz – eingebettet im historischen Ensemble von Stadtkirche, ehemaligem Kornbau und Schlosseingang –, in und vor der Tauberphilharmonie aufgebaut. Außergewöhnliche und originelle Kreationen werden Jahr für Jahr von Anbietern aus der ganzen Bundesrepublik angeboten. Alle Teilnehmer sind auf der Internetseite der Stadt Weikersheim veröffentlicht. pm