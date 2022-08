Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt

Bad Mergentheim. Jedes Jahr am 15. August feiert die katholische Kirche das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dies ist wohl eines der ältesten Marienfeste, im Volksmund kurz Maria Himmelfahrt genannt. Es wurde im 5. Jahrhundert von Bischof Kyrill von Alexandrien eingeführt. Er legte es im Zuge der Christianisierung auf den 15. August, das wichtigste römische Fest. Im Zentrum des Festes steht der Glaube, dass Maria, die Mutter Jesu, wegen ihrer einzigartigen Verbindung mit der Erlösungstat Jesu Christi als die „Ersterlöste“ an der Auferstehungsgestalt Christi teilnimmt und dass bei ihr die allen Menschen von Gott versprochene Zukunft des ganzen Menschen mit Leib und Seele in einem ewigen Leben bei Gott bereits vorweggenommen ist.

Mit dem Hochfest ist der Brauch der Kräutersegnung verbunden: Die zu Sträußen gebundenen, gesegneten Kräuter und Blumen sollen Böses abwenden und Schutz vor Gefahren bieten. Damit half der Brauch – belegt ab dem zehnten Jahrhundert – auch, heidnische Sitten aus dem Volksglauben mit neuen Inhalten aus dem christlichen Glauben zu verbinden.

Wohlriechende Düfte

Die duftenden Kräuterbuschen weisen auch auf die Legende hin, dass Marias Leichnam keinen Verwesungsgeruch, sondern wohlriechende Düfte verströmt hatte – so verbindet sich darin die Erinnerung an den Wohlgeruch Marias mit der Freude an der Schöpfung.

Ebenso ist wahrscheinlich, dass die jahreszeitlich bedingte Getreidereife und Hochblüte der Natur in Erinnerung brachten, dass Maria traditionell als „Blume des Feldes und Lilie in den Tälern“ (Hoheslied 2, 1) verehrt und seit dem 5. Jahrhundert als „guter und heiliger Acker“ benannt wurde, der eine göttliche Ernte brachte, woraus sich die Darstellung Mariens im Ährenkleid entwickelte.

Traditionsgemäß beinhaltet der Strauß sieben verschiedene Kräuter, die sowohl an die sieben Sakramente als auch an die sieben Schmerzen Marias erinnern sollen. Außerdem wird auch ein Getreidehalm mit eingebunden als Zeichen der Vergänglichkeit allen Irdischen als auch als Bitte um das tägliche Brot. Im Mittelpunkt des Straußes steht die Königskerze. Um sie sind Schafgarbe, Wermut, Johanniskraut, wilder Majoran, Rainfarn sowie Salbei, Rosmarin, Thymian, Lorbeer, Ringelblume, verschiedene Pfefferminzzweige, Zitronenmelisse, Zistrose und eine Sonnenblume gebunden.

In Bad Mergentheim schafften es auch in diesem Jahr die eifrigen Sammler und Sammlerinnen Monika Bauer, Veronika Herz, Marlies Petzl, Klaus und Ulrike Werner trotz der Trockenheit wieder ausreichend Kräuter und Blumen in der heimischen Feldflur zu sammeln. Christine Glass, Monika Stoll und Christa Stump halfen Monika Bauer und Marlies Petzl beim Binden der über 130 Sträuße, die von Pfarrer Chukwudi Francis Ihemeneke, im Gottesdienst gesegnet wurden.

550 Euro gesammelt

Nach dem Gottesdienst konnten die Gemeindemitglieder die gesegneten Kräuterbuschen draußen vor der Marienkirche gegen eine Spende zugunsten der Johanneshilfe erwerben. Auch am Montag, dem eigentlichen Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, wurden nach dem Gottesdienst noch einmal Kräuterbuschen gegen Spenden abgegeben.

Schwester Maria Regina Ernst konnte über 550 Euro für die sozialen Projekte der Johanneshilfe entgegennehmen. Fi