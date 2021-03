Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schnelltestzentrum im Kulturforum eröffnet - Stadtverwaltung und DRK-Ortsverein Bad Mergentheim ziehen an einem Strang Kostenfreies Angebot startete am Samstag in Bad Mergentheim

Seit Samstagnachmittag ist das städtische Corona-Abstrich-Schnelltestzentrum im Kulturforum geöffnet. Die Testwilligen waren „sehr zufrieden“ mit dem unkomplizierten Verfahren.