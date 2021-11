Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Konzert - Im Bad Mergentheimer Kursaal am 6. Dezember Kosaken Chor am 6. Dezember in Bad Mergentheim zu hören

Authentischer Klang: Die sechzigjährige künstlerische Arbeit Serge Jaroffs wird in unnachahmlicher Weise fortgeführt. © Georg Geers