Konzert: Mit Saso Avsenik im Kursaal

Bad Mergentheim. Wer kennt sie nicht, die unvergesslichen Melodien von Slavko Avsenik? Saso Avsenik ist der Enkel des großen Gründervaters der Oberkrainermusik. Unter seiner Leitung haben sich 2009 sieben junge Musikanten aufgemacht, ihrer musikalische Leidenschaft, der Oberkrainer-Musik nachzugehen. TV-Auftritte in großen Shows des Genres wie beispielsweise dem „Musikantenstadl“ oder dem großen TV-Open Air „Wenn die Musi spielt“ unterstreichen den Stellenwert der Formation. Saso Avsenik und seine Musikanten kommen am Samstag, 26. März, um 19.30 Uhr in den Kursaal nach Bad Mergentheim. Tickets sind telefonisch unter 09269/980500 oder im Internet auf www.Live-Concerts.de erhältlich.

