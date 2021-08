Konzert mit dem Akkordeonverein

Bad Mergentheim. Nach langer Zeit ist es wieder soweit. Der Akkordeonverein Ravenstein bietet am Sonntag, 15. August, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark eine musikalische Reise durch Frankreich. Mit Akkordeonmusik und Humor, Mussettewalzer, Schlagern und bekannten Melodien wird es abwechslungsreich und überraschend. Karten müssen im Vorverkauf erworben werden, unter anderem beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931 / 965225, beim Brunnentempel an der Wandelhalle sowie in der Tourist Information, Marktplatz 1, Telefon 07931 / 57-4820. Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.

