Konzert in der Wandelhalle

Bad Mergentheim. Die Blaskapelle des Musikvereins Löffelstelzen gibt am Sonntag, 24. Oktober, ein Konzert mit konzertanter und volkstümlicher Blasmusik. Das Konzert beginnt um 10.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Die Kapelle präsentiert eine breite Auswahl an Stücken. Karten sind aufgrund von Corona nur im Vorverkauf zu einem Hygienebeitrag von einem Euro erhältlich unter www.kurpark.reservix.de und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225, Brunnentempel bei der Wandelhalle im Kurpark, Tourist Information Marktplatz 1, Telefon 07931 / 57-4820. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Die Maskenpflicht gilt während der gesamten Veranstaltungsdauer. Zudem ist ein 3G-Nachweis erforderlich.

