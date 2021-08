Konzert in der Wandelhalle

Bad Mergentheim. Die Marktbreiter Musikanten unter Kapellmeister Kilian Mend werden unter dem Motto „Endlich wieder Blasmusik“ am Sonntag, 22. August, um 10.30 Uhr im Rahmen der Promenadenkonzerte, in der Wandelhalle in Bad Mergentheim musizieren.

Die beliebte unterfränkische Kapelle, die in Bad Mergentheim und Umgebung keine Unbekannte mehr ist, wird ihrer Linie treu bleiben und Blasmusik pur zu Gehör bringen.

Die instrumentalen Darbietungen werden dabei durch den unvergleichbaren Gesang von Cilly Fröhling und Kilian Mend harmonisch abgerundet. Als Highlight wird die gelungene, neue CD „Frankenzauber“, dem Publikum präsentiert werden.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. In der Wandelhalle gilt Maskenpflicht. Zudem ist der Eintritt nur erlaubt mit einem Nachweis Geimpft, Genesen oder negativ Getestet.

Es wird empfohlen sich über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.