Konzert in der Schlosskirche

Bad Mergentheim. Der Kammerchor Baden-Württemberg unter der Leitung von Jochen Woll ist am Samstag, 5. März, 19 Uhr, in der Schlosskirche Bad Mergentheim zu Gast. Nach den langen Monaten des zwangsweisen Verstummens aufgrund der strengen Restriktionen wegen der Corona-Pandemie stellt der Kammerchor Baden-Württemberg sein neues A-cappella-Programm unter das Motto „Tränen und Freude“. Werke von Schütz, Bach, Rheinberger, Brahms und Woll werden belegen, dass Verzweiflung und Zuversicht nicht nur in den aktuellen Pandemiezeiten das Leben der Menschen bestimmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2