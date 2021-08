Konzert in der Bad Mergentheimer Marienkirche am 11. September

Bad Mergentheim. „The Gregorian Voices“ gastieren am Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr in der Marienkirche Bad Mergentheim im Rahmen ihrer Tournee Das Programm lautet „10 Jahre The Gregorian Voices“. Mit mystischen Klängen verzaubern die acht Sänger ihr Publikum. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben. Der Gesang der Gruppe schwebt durch Raum und Zeit und lädt die Zuhörer ein, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen.

Das Herausragende an diesem Chor ist, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs bereichert und neu belebt. Eindrucksvoll werden berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert.

Eintrittskarten zum Konzert gibt es bei den Fränkischen Nachrichten, der Kurverwaltung und im Internet unter: www.eventim.de und www.reservix.de. Einlass und Abendkasse ab 18.30 Uhr.