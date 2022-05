Bad Mergentheim. Eine 71 Jahre alte Pedelec-Fahrerin verlor am Dienstagnachmittag in Bad Mergentheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Pedelec in der Holzapfelgasse unterwegs. An der Ecke der Straße „Unterer Graben“ kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Dabei stürzte die 71-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

