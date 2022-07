Kondensator löste wohl den Alarm aus

Bad Mergentheim. Ein Feuerwehreinsatz im Deutschordensschloss, genauer gesagt im Deutschordensmuseum, sorgte am 22. Juni für Aufregung. Doch der Grund für den Schmorgeruch blieb zunächst unklar. Ein größerer Schaden entstand nicht. Das Museum blieb daraufhin einige Tage geschlossen und die Festveranstaltung zu Ehren Herzogs Paul Wilhelm von Württemberg am 25. Juni wurde vorsorglich abgesagt (wir berichteten). Elektriker machten sich auf die Suche nach dem Auslöser für den Schmorgeruch. Nun teilten die Betreiber, die Staatlichen Schlösser und Gärten, Folgendes auf Nachfrage der Redaktion mit: „Die Spiegelleuchten in den Toiletten enthalten einen Kondensator, der durchgebrannt ist. Der Kondensator aus der Damentoilette im zweiten Obergeschoss muss vermutlich durchgebrannt sein und hat dabei den sich verstärkenden Geruch ausgelöst.“ sabix

