Komponisten im Fokus

Bad Mergentheim. Die VHS-Veranstaltungsreihe „Das Schaffen der großen Komponisten“ startet Ende September. In diesem Semester rücken die beiden Komponisten Robert Schumann und Peter Tschaikowsky in den Fokus. Gastdozent Dr. Roman Salyutov veranschaulicht in seinem Vortrag zunächst die künstlerische Entwicklung des jeweiligen Komponisten. Nach einer kurzen Pause folgt das zirka 50-minütige Solokonzert, in dem verschiedene Klavierwerke des jeweiligen Komponisten aufgeführt werden. Dr. Roman Salyutov ist Dirigent, Musikwissenschaftler und weltweit unterwegs, gibt Konzerte, leitet selbst mehrere Orchester und ist Organisator verschiedener Kulturprojekte. Die Reihe startet mit Robert Schumann (1810 bis 1856), Vortrag mit Konzert am Donnerstag, 29. September, von 19 bis 21.30 Uhr im Deutschorden-Gymnasium. Anmeldung ist unter Telefon 07931/574300 oder per Mail unter vhs@bad-mergentheim.de., erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe unter www.vhsmgh.de.

