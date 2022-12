Kompetenzen fördern

Bad Mergentheim. Die Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz ist eine wichtige Aufgabe für die Gesundheitswirtschaft. Hier setzt ein Programm zur gezielten Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz an, das unter Mitwirkung der Bad Mergentheimer media k GmbH im europäischen Projekt „Digital Health Literacy for Migrants – MIG-DHL“ entwickelt wurde.

Fast zwei Drittel der Bevölkerung weisen große Defizite im Bereich der Gesundheitskompetenzen auf, zum Beispiel, wenn es um die Beurteilung und Nutzung von Informationen aus dem Internet geht. Eine geringe Gesundheitskompetenz hat gravierende Folgen: Sie behindert ein gesundheitsbewusstes Verhalten, die Prävention von Gesundheitsrisiken und eine erfolgreiche Problembewältigung. Zudem geht sie mit einer erhöhten Nutzung des Gesundheitssystems einher.

Migranten und Neubürger sind hier besonders gefährdet. Deshalb widmete sich eine Gruppe europäischer Einrichtungen aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich der Entwicklung eines Schulungsprogramms zur Stärkung digitaler Gesundheitskompetenzen.

Dieses steht nun auf der digitalen Plattform https://mig-dhl.eu/ bereit. Das Projekt „Digital Health Literacy for Migrants“ hilft, Gesundheitsinformationen in elektronischen Quellen zu suchen, zu finden, zu verstehen und zu bewerten.

Das Bad Mergentheimer Sozialunternehmen media k GmbH war an der Entwicklung des Programms maßgeblich beteiligt. Projektleiterin Dr. Karin Drda-Kühn: „Migranten und Flüchtlinge versuchen bei Gesundheitsproblemen zunächst, über das Internet an Informationen zu kommen. Doch nicht alles erfüllt qualitative Gesundheitsstandards.“

Deshalb sei es wichtig, geeignete Schulungsmaterialien kostenfrei bereit zu stellen, die Bildungsträgern eine einfache Übernahme ermöglichen. Angesprochen sind in erster Linie kommunale und private Bildungsträger, die sich für Migranten in den ersten 12 Monaten ihrer Ankunft in einem europäischen Mitgliedsstaat engagieren.

Sie können die Schulung themenbezogen oder als mehrtägiges Seminarprogramm gemeinsam mit Ärzten sowie Beschäftigten in der Gesundheits- und Jugendberatung anbieten. Es basiert auf Präsenzveranstaltungen und Online-Sitzungen.