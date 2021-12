Kolpingsfamilie macht mit bei „Mein Schuh tut gut“

Bad Mergentheim. Mittlerweile zum sechsten Mal findet die bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung statt. Die Kolpingsfamilie Bad Mergentheim beteiligt sich an dieser Aktion und sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Kolpingheim, Marienstr. 1 in Bad Mergentheim.

Die aktuell gültigen Corona-Regelungen werden bei dieser Aktion eingehalten. Da die Schuhe noch weitergetragen werden sollen, ist es hilfreich, dass sie paarweise verbunden und nicht beschädigt oder stark verschmutzt sind. Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute.

Ziel der Stiftung ist zum Beispiel die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung.