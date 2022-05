Bad Mergentheim. Königstochter im Armenkleid. Auf den Spuren der Elisabeth von Thüringen. Sie wurde im heutigen Ungarn als Tochter eines Königs geboren und kam mit vier Jahren an den Hof des Landgrafen von Thüringen. Elisabeth setzte sich für die Armen ein und gründete Krankenhäuser. Nach ihrem Tod wurde sie heiliggesprochen und Patronin des Deutschen Ordens. Mit dem Bilderbuch „Zwölf Wünsche für Elisabeth“, einer Spurensuche auf dem Schlossgelände und einer Bastelaktion, gibt es am Sonntag, 22. Mai, abwechslungsreiche Momente mit Elisabeth. Schlossführer Hans-Jürgen Hinnecke führt um 14.30 Uhr im Residenzschloss durch die Sonderführung „Königstochter im Armenkleid. Auf den Spuren der Elisabeth von Thüringen“. Diese Führung ist für Kinder von fünf bis zehn Jahren mit ihren Eltern. Treffpunkt ist an der Schlosskasse, Dauer zirka eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07931/123060, erforderlich.

