Weinsberg/Markelsheim. Die Bezirksversammlung des Weinbauverbands Württemberg für den Bezirk Kocher-Jagst-Tauber fand in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals online statt. Im Mittelpunkt der Informationen durch Verbandspräsident Hermann Hohl und Geschäftsführer Dr. Hermann Morast standen Informationen zur Verringerung der betrieblichen Risiken wie Frostversicherung, Bewässerung und Hagelflieger. Daneben wurde auch das vielfältige touristische Angebot für Weinbegeisterte in der Region vorgestellt.

Ereignisreiches Jahr

Weinbaupräsident Hermann Hohl blickte in seinem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zurück, wobei er besonders die Bedeutung der erstmalig durch das Land geförderten Frostversicherung ansprach, die in vielen Teilen des Verbandsgebietes Betriebe vor erheblichen Ertragsausfällen schützte. „Die Frostversicherung ist Teil des betrieblichen Risikomanagements. Das vergangene Jahr zeigte, welche Auswirkungen Spätfröste auf die Traubenernte haben können. Zudem wurden vor einigen Tagen stellenweise Temperaturen von unter minus 20 Grad Celsius gemeldet, die höchstwahrscheinlich ebenfalls Folgen auf die Ernte in diesem Jahr haben werden,“ so Hohl zur aktuellen Situation in den Rebenanlagen. Ein weiterer Baustein im Risikomanagement sei die Möglichkeit zur Bewässerung der Reben. Seit Anfang Februar habe das Land in einem weiteren Pilotprojekt die Förderung von gemeinschaftlichen Bewässerungsinfrastrukturen angekündigt. Die Förderung der Bewässerung und der Mehrgefahrenversicherungen waren seit Jahren vorgetragene Anliegen des Weinbauverbandes Württemberg.

Weniger erfreulich fiel das Fazit des Präsidenten in der Unterstützung der Betriebe aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aus. Bei den Corona-Hilfen des Landes (Corona-Soforthilfen) und des Bundes (November- und Dezemberhilfe) waren Weinbaubetriebe aus unterschiedlichen Gründen nicht antragsberechtigt. Weinbaubetriebe, die eine Besenwirtschaft und/oder einen Beherbergungsbetrieb in einem Unternehmensverbund betreiben, fielen aus den Bundesprogrammen heraus. Auch im Hinblick auf die schwachen Abverkaufszahlen im vergangenen Jahr sieht der Weinbauverband eine Ungleichbehandlung der Betriebe im Vergleich zu anderen Branchen. „Wir werden entsprechend erneut das Gespräch mit der Politik suchen, um auf diesen Missstand hinzuweisen, damit unsere Betriebe einen Ausgleich für die coronabedingten Ausfälle erhalten,“ kündigte Hohl weitere Aktivitäten des Verbandes an.

Natur im Blick

Neben den Folgen der Pandemie befasst sich der Weinbauverband derzeit mit dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ und der Novelle des Naturschutzgesetzes auf Bundesebene. Die ursprünglichen Entwürfe des Gesetzes führten im Januar zu erheblichen Protesten in der Landwirtschaft. Hohl informierte, dass der Anfang Februar im Bundeskabinett verabschiedete Gesetzesentwurf Ausnahmen für den Weinbau vorsehe. Grundsätzlich seien in Baden-Württemberg durch das Biodiversitätsstärkungsgesetz einvernehmliche Regelungen getroffen worden, die nicht durch Bundesgesetze verschärft werden sollten. Den politischen Prozess werde der Verband weiterhin kritisch beobachten, zumal davon auszugehen sei, dass das Gesetz noch in dieser Legislatur verabschiedet werde.

Beeindruckende Zahlen stellte Claudia Steinbrenner von der Vereinigung der Weinerlebnisführer Baden-Württemberg in ihrem Vortrag dar. Dem Verein gehören mittlerweile 166 engagierte Damen und Herren aus Baden und Württemberg an, Tendenz steigend. Das Angebot der Weinerlebnisführer umfasst unter anderem Genusswanderungen, Weinproben, aber auch Weinreisen. Ein Überblick über die vielfältigen Weinerlebnisse ist unter www.weinerlebnistour.de im Internet abrufbar. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2009 wurden rund 400 000 Gäste betreut. Wenngleich derzeit pandemiebedingt nur wenige Veranstaltungen angeboten werden können, arbeitet der Verein bereits an der Erweiterung des Portfolios. „Wir machen Touristen und Einheimischen unsere Region zugänglich. Neben dem Werbeeffekt kaufen viele Teilnehmer während oder nach den Veranstaltungen die lokalen Weine, so dass die Weinbranche von unserem Angebot insgesamt nur profitiert“, hob Steinbrenner die Bedeutung des Vereins sowohl für Touristen und Weinerzeuger hervor. Diesen Trend erkennt man auch bei der Weingärtnergenossenschaft in Markelsheim.

Weitere Vorträge

In weiteren Vorträgen wurde in der Bezirksversammlung über die Wirkungsweise der Hagelabwehr durch Hagelflieger und über das Thema Düngeverordnung und deren Auswirkung für den Weinbau informiert. Das grundsätzliche Ziel der Düngeverordnung ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Düngung bei gleichzeitigem Schutz der Gewässer. Die nun 142 ermittelten Grundwasserkörper in Baden-Württemberg sind flurstückscharf abgrenzbar, so dass die flächengenaue Ausweisung der einzelnen grünen, roten und gelben Gebiete möglich ist. Ritz erklärte die Anforderungen, die Winzer vor, während und nach der Düngung vorzunehmen haben. Hierunter sind Maßnahmen wie eine Düngebedarfsermittlung oder Dokumentationspflichten zu verstehen. Die Anforderungen und Pflichten sind in der Regel abhängig von der Betriebsgröße und von der Rebfläche. Anhand einfacher Entscheidungsbäume, die das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg zur Verfügung stellt, können Betriebsinhaber die neuen Anforderungen ermitteln. Das Portal www.duengung-bw.de ist ein hilfreiches Instrument zur Ermittlung des Bedarfs und zur gleichzeitigen Dokumentation, wie der Referent informierte. Zudem gibt es den „Leitfaden zur Düngung von Ertragsreben“.

Geschäftsführer Hermann Morast resümierte im Anschluss die Tätigkeiten der Schutzgemeinschaft Württemberg im vergangenen Jahr und gab einen Ausblick auf die Klausurtagung am 15. März und das bevorstehende Sitzungsjahr. Das neue Weinbezeichnungsrecht sei eine Chance zur Profilierung des Weinbaugebiets, die zeitnah angegangen werden müsse, fasste Morast die nächsten Schritte zusammen.