Klimawandel bereitet Sorge

Markelsheim. Sie mögen ihren Wald, die Markelsheimer. Und so hat die jährliche Waldbegehung auch viele treue Teilnehmer. Schließlich gibt der zuständige Förster Eugen Blank stets umfassend Auskunft. Neben Forstleuten waren diesmal auch viele Bürgerinnen und Bürger dabei. Auch Patrick Halbauer, stellvertretender Amtsleiter des Kreis-Forstamtes, war mit dabei. Und natürlich Revierförster Eugen Blank.

Neben Waldarbeitern waren auch Blanks Amtskollege Klemens Aubele sowie Forstdirektor i.R. Uwe Ceglarek gekommen – geballtes forstliches Wissen war also mit am Start. Dazu neben Ortsvorsteherin Claudia Kemmer auch Ortschaftsräte und Stadtrat Andreas Lehr.

Vom Treffpunkt Rathaus ging es zum Sailberg – hier war alles konzentriert zu sehen. Erste Station war eine Pflanzung mit diversen Jungbäumen – unter anderem Eichen. Die Ortsvorsteherin machte darauf aufmerksam, dass der Waldbegang letztmals von Eugen Blank geleitet wurde. Der Förster geht im kommenden Jahr in den Ruhestand. „Wie schaut’s aus in unserem Wald?“ , diese Frage sollten die Teilnehmer beantwortet bekommen. Und wie sieht die Zukunft aus, was soll und muss angepflanzt, was besonders gefördert werden?

Der von Blank gewählte erste Haltepunkt war mit Bedacht gewählt, denn schließlich soll die Eiche besonders gefördert werden. Hierfür ist Pflanzgut nötig, das genetisch ins Taubertal passt. Dieses ist nicht ganz billig, wie Blank darlegte. Zudem ist die damit verbundene Arbeit eine große Herausforderung, denn geschultes Personal fehlt – wie überall.

Stadtrat Andreas Lehr zeigte sich zuversichtlich, dass das Personal-Problem lösbar sei. Die Auswirkungen des Klimawandels wurden bei der zweiten Station im Gewann „Lochwiesen“ deutlich. Blank legte anhand von Baumscheiben dar, dass der Zuwachs in den vergangenen fünf Jahren deutlich geringer war als früher. Und: Nach wie vor leide der Wald an den Spätfolgen von 2020 – ein besonders heißes und trockenes Jahr, wie auch 2022.

Der Hieb umfasste 559 Festmeter, berichtete Blank. Ein Viertel davon war Buchenstammholz, dazu Eiche sowie Schwach- und Brennholz sowie Lärchen und Eschen. Ein Problem sei die unterschiedlich in der Wüchsigkeit von Rotbuche und Eiche. „Die Buche wächst schneller“, bildet schneller eine breitere Krone und nimmt der Eiche Licht weg. Man müsse „mehr Platz für die Eichen schaffen“, sagte Blank. Am Standort Lochwiesen gibt es auch einen alten Fichtenbestand, der vor 60 Jahren gepflanzt wurde. „Eigentlich hiebreif“, sagte Blank und fügte hinzu, dass auch Fichten und Douglasien unter Hitze und Trockenheit litten. Einig war man, dass man neue Wege gehen müsse, um dem Klimawandel zu begegnen und ihm etwas entgegenzusetzen. Beim Abschluss in der Roggenberg-Schutzhütte wurde weiter diskutiert. Hierbei wurde die Sorge um die Zukunft des Markelsheimer Waldes immer wieder deutlich.