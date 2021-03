Bad Mergentheim. Zu einer Mahnwache vor dem Milchlingbrunnen versammelten sich am Freitagnachmittag ein gutes Dutzend Klima-Aktivisten, um mit Plakaten auf das dringen nötige „Mehr“ an Klimaschutz aufmerksam zu machen.

AdUnit urban-intext1

Die Pandemie hat alles im Griff – auch die „Fridays for Future“-Demos. Und so machten sich die Organisatoren der Demonstrationen in der Badestadt Gedanken, wie ihr Anliegen trotz „AHA“-Regeln und im Laufe der Zeit doch etwas gesunkener Teilnehmerzahl weiterhin öffentlickeitswirksam kommuniziert werden kann. Auf die griffige Formel „Weniger Demo, mehr Info“ brachten es Philipp Lutzmann und Smilla Huck vom lokalen FFF-Organisationsteam.

„Wir haben uns heute hier versammelt, damit die Klimakrise nicht in Vergessenheit gerät“, sagte Lutzmann.

„Wir brauchen auch in Bad Mergentheim mehr Klimaschutz und weniger Greenwashing.“ Es sei überfällig, nachhaltig mit Umwelt, Flächenverbrauch und Ressourcen umzugehen. „Wir fordern: Das Klimaschutzkonzept mit konkreten Maßnahmen muss jetzt kommen!“ Lokale Themen seien etwa Verkehrswende, Ausbau der erneuerbaren Energien und eine Reduzierung des Flächenverbrauches.

AdUnit urban-intext2

„Krisen können wir nur gemeinsam bewältigen. Das bedeutet aber auch, dass jeder seinen Anteil leisten muss. Wir alle sind gefordert“, betonte Lutzmann.

Und auch Smilla Huck fand klare und deutliche Worte: „Während man in Deutschland tatsächlich meint, sich für eingehaltene Klimaziele loben zu können, stehen Paris und das 1,5 Grad-Ziel weiterhin in den Sternen.“ Die Klimaziele der Bundesregierung seien weiterhin „vollkommen entfernt von dem, was es braucht, um das stattfindende Engagement eine wirkliche Krisenbewältigung nennen zu können“. Vielmehr sei es „realitätsleugnend, zu denken, man hätte etwas Nennenswertes geleistet, während die gesteckten Ziele nur mit Ach und Krach in Folge der Pandemie erreicht werden konnten“, sagte Huck.

AdUnit urban-intext3

„#AlleFür1Komma5 muss das Motto sein für ein wirkliches Krisenmanagement und den erhrlichen Versuch, global-klimatische Schadensregulierung zu betreiben. Und #NoMoreEmptyPromises, also ’Schluss mit leeren Versprechungen’, ist das Motto, warum wir weltweit an Freitagen auf die Straße gehen“, sagte Huck. Dieses Engagement sei nötig, „trotz und vor allem weil wir in einer Welt leben, in der multiple Krisen auf alle Köpfe rieseln“, verwies Huck auf das notwendige Engagement.

AdUnit urban-intext4

Wie bereits gesagt: Es sind nicht mehr so viele, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Doch an der ehrlichen Überzeugung der Mahnwachen-Teilnehmer, dass weltweit und natürlich auch in Deutschland „mehr als bisher getan werden muss, wenn das Klima nicht völlig vor die Hunde gehen soll“, wie sich ein Passant ausdrückte, ließen die lokalen FFF-Aktiven keinen Zweifel.

Und so ergaben sich auch einzelne Gespräche mit Fußgängern und Passanten, die Fragen hatten und in einigen Fällen auch ihre Zustimmung zum Ausdruck brachten.