Edelfingen. Unbekannte entwendeten zwischen Samstag und Sonntag ein Kleinkraftrad in Edelfingen und ließen es später an einem anderen Ort beschädigt stehen. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, entwendeten die Täter das vor einem Wohnhaus im Gäulgraben abgestellte Kleinkraftrad der Marke Schwalbe. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Spaziergänger das beschädigte Kraftrad in einem Tümpel neben dem Radweg zwischen Edelfingen und Unterbalbach.