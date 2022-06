Kleiner Bad Mergentheimer Arbeitskreis Asyl kümmert sich um über 1000 Flüchtlinge in der Region

„In Summe hat der Arbeitskreis Asyl mit über 1000 Flüchtlingen in der Region zu tun – das ist gewaltig, vor allem wenn man weiß, wie wenig ehrenamtlich Aktive nach zwei Jahren Corona-Pandemie noch übrig geblieben sind“, erzählt Horst Hoffmann. Er ist 73 und seine Frau jetzt auch in Rente, so dass er sich 2022 eigentlich – nach gut sieben Jahren – von der Spitze des AK Asyl langsam zurückziehen

...