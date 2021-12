Klare Ansage zur AfD-Demo

Bad Mergentheim. Für die CDU-Fraktion bezog Andreas Lehr Stellung zum Haushalt 2022: Er kam zunächst auf Corona zu sprechen und betonte, „dass es Aufgabe aller staatlichen Gewalt ist, die Menschen so gut als möglich vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen“.

Es sei wichtig, darauf „Acht zu geben, diejenigen, die eine kritische Haltung haben, nicht in die Arme von Radikalen zu treiben“.

© Sascha Bickel

Zuhören, Ernstnehmen und Überzeugen statt Ausgrenzen seien angesagt; Angriffe auf den Staat und Hetze aber auch nicht tolerierbar: „Um es klar auf Bad Mergentheim bezogen zu sagen: Es hätte bereits die erste Demonstration der AfD vor kurzem in dieser rechtwidrigen Form nicht in unserer Stadt geben dürfen und es darf auf keinen Fall eine zweite Demonstration geben, die erneut gegen jegliche Auflagen verstößt.“

Geschlossenheit und Zusammenhalt seien nicht nur in der Corona-Krise gefragt, sondern auch mit Blick auf den Haushaltsplan 2022, „der eine gemeinsame Weiterentwicklung unserer Stadt ermöglicht“. Die CDU setze auf städtische Programme zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie und auf die Entwicklung einer „Wirtschaftsstrategie 2030“. Im Kern handele es sich um einen großen „Haushalt der Bildung“. Mit den Investitionen in die neue Grundschule in Bad Mergentheim, aber auch die Fortsetzung der Maßnahmen in Edelfingen und Wachbach, dem Beginn der Schulsanierung in Markelsheim und den Investitionen in die Kindergärten werde dies deutlich. Die Schaffung einer Vertretungsregelung in den Kindergärten im Stadtgebiet werde durch zusätzliche Haushaltsmittel unterstützt.

Die CDU will mit der Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaftsräte ein Signal für die Eigenverantwortung setzen, man stehe aber ebenso für die Weiterentwicklung von Baugebieten und zur notwendigen Innenentwicklung der Ortskerne.

„Gemeinsam wollen wir im kommenden Jahr den Themen nachgehen, die junge Menschen in Bad Mergentheim umtreiben. Gleichzeitig haben wir mit der Fortsetzung des Programms zur Sanierung und Ausstattung von Jugendräumen im Stadtgebiet eine handfeste Unterstützung im Jugendbereich geschaffen“, so Lehr.

„Mit einem Gesamtvolumen von rund 74 Millionen Euro und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von über zwölf Millionen Euro setzt der Haushalt auch bei seinen Dimensionen neue Maßstäbe“, sagte Lehr. Wichtig seien aber auch Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, die nicht auf Schuldenbergen gründen könne: „Wir sprechen uns daher für die Schaffung einer Städtischen Schuldenbremse aus.“ sabix