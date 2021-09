Kitzberg Kliniken veranstalten Bewerbertag für Pflegefachkräfte

Bad Mergentheim. Die Kitzberg Kliniken in Bad Mergentheim veranstalten am Donnerstag, 9. September, einen Bewerbertag für interessierte Pflegefachkräfte, die die Klinik zwischen 9.30 und 17.30 Uhr kennenlernen können und Einblicke in den Arbeitsalltag erhalten. Neben einer Hausführung werden in Kurzpräsentationen das medizinisch-therapeutische Konzept sowie die Rahmenbedingungen einer möglichen Anstellung transparent vermittelt. Der Zeitaufwand für jeden Besucher beträgt etwa eine Stunde. Eine Anmeldung ist aktuell nicht erforderlich

