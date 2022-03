Kitzberg-Kliniken: Leitung jetzt als Chefarzt-Team

Bad Mergentheim. Das Psychotherapeutische Zentrum Kitzberg-Kliniken erweitert und verändert seine ärztliche Leitung. Das schreiben die Kliniken in einer Pressemitteilung.

Zum 1. März wurde die ärztliche Leitung neu strukturiert. Das Chefarztteam aus Privatklinik und Psychosomatischem Zentrum wurde erweitert und übernimmt die Leitungsaufgaben auf Grundlage einer neu erarbeiteten Geschäftsordnung nun gemeinschaftlich und fachübergreifend.

Die neue Leitungsebene der Kitzberg-Kliniken (von links) Dr. med. Reza Ladjevardi, Jutta Bungenstab, MUDr. Lucia Bliznak und Wolfgang Vogt. © Kitzberg-Kliniken

Statt aus nur einer Person, besteht die ärztliche Leitung ab dem 1. März aus einem Team von Chefärzten. Dazu gehören Jutta Bungenstab, Chefärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, MUDr. Lucia Bliznak, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie sowie Dr. Reza Ladjevardi, Chefarzt Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Alle Mitglieder des neuen Leitungsteams sind mit den Kitzberg-Kliniken seit mehreren Jahren eng verbunden. So ist Bungenstab bereits seit einigen Jahren in den Kitzberg-Kliniken als Oberärztin tätig und übernimmt die Chefarztposition für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Psychosomatischen Zentrum. MUDr. Bliznak ist seit 2019 Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Psychosomatischen Zentrum.

Auch Dr. Ladjevardi ist seit einigen Jahren für die Kitzberg Klinik tätig. Nach zahlreichen Vertretungseinsätzen ergriff er im November 2021 die Chance auf die Chefarztposition für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Privatklinik. Die ärztliche Leitung wird mit der neuen Struktur ab März von den drei Chefärzten gemeinschaftlich wahrgenommen umgesetzt. Sie arbeiten laut einer Pressemitteilung der Kliniken bereits „gut und effektiv im Team zusammen“.

Das neue Leitungsteam habe „viel Zuspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitzberg-Kliniken erfahren, die Vertrauen in die neue Struktur setzen“.

„Dies ist ein tolles Signal für die weitere Entwicklung der Kitzberg-Kliniken und die vielen Projekte, bei denen man gemeinsam am Start ist,“ unterstreicht Wolfgang Vogt, Geschäftsführer der Kitzberg-Kliniken, die Entscheidung. Die Kitzberg-Kliniken in Bad Mergentheim sind eines von wenigen psychotherapeutischen Zentren in Deutschland. Sie bieten stationäre Psychotherapie für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Familien an. Schwerpunkte liegen in der Traumabehandlung, der Therapie von dissoziativen Störungen und Depressionen sowie Angst- und Essstörungen. Der Klinikgruppe gehören außerdem eine eigene Schule, ein Kinderzentrum sowie Sport- und Behandlungseinrichtungen an.