Kita-Gebühren bleiben in Bad Mergentheim stabil

Bad Mergentheim. In der Stadt Bad Mergentheim werden die Elternbeiträge für Kindergärten im Jahr 2023 nicht erhöht. Darauf haben sich Verwaltung und Gemeinderat verständigt.Dies ist einer Pressemitteilung der Stadt vom Freitag zu entnehmen. Kindergärten und Kindertagesstätten werden demnach maßgeblich durch die Kommunen finanziert. Durch regelmäßige Kalkulationen gehe es bei den Elternbeiträgen jedoch darum, zumindest einen bestimmten „Kostendeckungsgrad“ zu erreichen. Da die Betriebsausgaben stetig steigen, hätte laut Stadtverwaltung eigentlich auch in Bad Mergentheim eine Anpassung der Elternbeiträge angestanden. Diese soll es nun jedoch bewusst nicht geben. Bad Mergentheim will damit ein klares Signal der Familienfreundlichkeit senden.

