Kirchenmusik in der Karwoche und Ostern

Bad Mergentheim. Eine lebendige Tradition hat die musikalische Gestaltung der Kar- und Ostertage im Münster St. Johannes mit den verschiedenen Chorgruppen der Gemeinde. Der Kinderchor begann am Palmsonntag mit der Gestaltung eines Familiengottesdienstes, er wirkt auch beim Kreuzweg für Familien am Karfreitag, 7. April, um 10.30 Uhr mit. Dieser beginnt am Marktplatz und führt in einem „Kreuzweg“ zu verschiedenen Stationen in der Innenstadt, auch zur Marienkirche und zum Münster.

Der Schola Cantorum ist die Musik am Gründonnerstag, 6. April, um 20 Uhr anvertraut. Lateinische und deutsche Wechselgesänge, Gesänge aus dem Repertoire des gregorianischen Chorals und aus Taizé führen in die Tiefe des Geschehens an diesem Tag, beziehungsweise abends.

Am Karfreitag, 7. April, um 15 Uhr singt der Münsterchor St. Johannes die Johannespassion aus der Feder von Hermann Schroeder. Dieser komponierte dieses Werk im Jahr 1964 in einer sehr schlichten und expressiven Weise. Hier wirken auch Jugendliche aus dem Jugendchor mit. Weitere Motetten und Chorsätze ergänzen das musikalische Programm.

Eine Besonderheit erfährt der Abend des Karfreitags, um 18 Uhr: anstelle der Karmette tritt die musikalische Betrachtung der Schmerzen Mariens unter dem Kreuz: „Stabat mater“. Der jung verstorbene italienische Komponist Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736) komponierte die Verse des „Stabat mater“ in einer expressiven Weise, so dass dieses Werk schnell überall verbreitet wurde. Es musizieren Julia Groblewski-Meiser, Sopran, Maren Schäfer, Alt, Matthias und Julius Knauff, Violine, Manja Huber, Viola, Steffen Kress, Voloncello und Michael Müller an der Orgel. Choral und Betrachtung ergänzen diesen besonderen musikalischen Gottesdienst.

Der Jugendchor gestaltet die Feier der Osternacht am Karsamstag, 8. April, um 21 Uhr mit neuen Liedern und Gesängen - unter anderem das Halleluja von Händel in der originalen, englischen, Sprache.

Der österliche Glanz des Osterfestes am Sonntag, 9. April, um 10.30 Uhr kommt mit einer Orchestermesse von Joseph Haydn zum Ausdruck: der kleinen Orgelsolomesse in B-Dur, mit Hans-Peter Gierling an der Orgel, Stefanie Kuhn als Sopranistin, weitere Streicher und dem Münsterchor unter Leitung von KMD Michael Müller. Dabei darf das Halleluja von Händel nicht fehlen.

Abschluss des Osterfestes bildet – wie schon seit vielen Jahren – die feierliche Vesper mit einer Schola und den Franziskanerinnen von Sießen um 18 Uhr.